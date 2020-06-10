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Spor

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:21
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Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Core stabilizasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Gruplar halinde pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yenileme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından çalışma sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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