Galatasaray, Tangocu yıldızın peşinde

Yaz transfer dönemi için daha zaman var ama şimdiden iddialar kol geziyor. Son iddia İtalya'dan...

Inter 23.6 milyon euro'ya Lazio'dan aldığı Joaquin Correa'dan memnun değil.

Bu sezon Simone Inzaghi'nin yedek kulübesinden çıkamayan Arjantinli'den kurtulmanın hesaplarını yapmaya başladı.

28 yaşındaki ikinci forvet Galatasaray'la anılıyordu...

Eğer sarı-kırmızılı takımdan teklif gelirse Inter'in, Correa'yı İstanbul'a kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.

JOAQUIN CORREA KİMDİR?

13 Ağustos 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Estudiantes altyapısında başladı.

Sırasıyla Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Inter formaları giydi.

1.88 cm boyundaki Correa, forvet arkası mevkisinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli futbolcunun Inter'le olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Arjantin Milli Takımı ile 19 maça çıkan Correa, 4 gole imzasını attı.