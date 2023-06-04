Galatasaray taraftarı: Bizimle kal Icardi

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçta sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli yıldız için sürpriz bir pankart açtı.

Paris Saint Germain'den sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda takımına dönecek. Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uğraşırken, taraftarlardan da ilginç bir hamle daha geldi.

Tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılmamasını istedi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.