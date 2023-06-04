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Spor

Galatasaray taraftarı: Bizimle kal Icardi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray tribünleri, yılduz golcüleri Mauro Icardi için bir pankart açtı.

4 Haziran 2023 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı: Bizimle kal Icardi
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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçta sarı kırmızılı taraftarlar Arjantinli yıldız için sürpriz bir pankart açtı.

Paris Saint Germain'den sezon başında Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda takımına dönecek. Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini almak için uğraşırken, taraftarlardan da ilginç bir hamle daha geldi.

Tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılmamasını istedi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.

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