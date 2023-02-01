Galatasaray taraftarı çılgına dönecek! Aslan, dünyaca ünlü yıldız için devrede

Sezona yıldız transferleri ile başlayan Galatasaray, birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katmış ve ligde iddialı bir konuma gelmişti. Transfer politikası ile Türkiye ve Dünya kamuoyunda gündem olmayı başaran Galatasaray, yeni bir bomba patlatmanın peşinde.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF CHRİSTİAN PULUSİC

Süper Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde lider olarak bulunan Galatasaray, şampiyonluk yolunda herhangi bir kaza ile karşılaşmamak için kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Okan Buruk'un talebi üzerine skorer bir kanat oyuncusu arayışına giren Galaatsaray, Cheslea'nin ABD'li yıldızı Christian Pulisic'e kancayı takmış durumda. Thomas Tuchel'in ayrılışı ve kulübün el değiştirerek başka bir yatırımcıya satılması genç oyuncunun gözden düşmesine sebep olmuştu. Forma süresi azalan yıldız oyuncunun ise takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

CHRİSTİAN PULİSİC KİMDİR?

Futbola ABD'de bir alt yapı okulunda başlayan yıldız oyuncu burada Borussia Dortmund'un genç takımına transfer olmuştu. Alt yapı takımlarında gösterdiği üstün başarı onu A takıma taşıdı ve sarı-siyahlı forma ile bir Almanya Kupası sevinci yaşamıştı. Almanya'da gösterdiği üstün performans onun Chelsea'ye 64 milyon avro karşılığında katılmasını sağlamıştı. Chelsea forması ile birlikte bir Şampiyonlar Ligi ve bir Süper Kupa sevinci yaşayan genç oyuncu, Thomas Tuchel'in takımdan ayrılışı ile birlikte düşünülmeyen oyunculardan biri konumuna geliyor.

Star Gazetesi