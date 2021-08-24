24 Ağustos 2021 Salı 00:10 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 00:10

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Galatasaray, hafta içi Randers'la oynadığı maça göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor'a karşı Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.

DIAGNE DİKKAT ÇEKTİ

İlk yarıda Galatasaray Sofiane Feghouli'nin golüyle Hatayspor filelerini havalandırırken, sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, hem performansıyla hem de taraftarlardan gördüğü destekle mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Diagne, buna karşın hem ligde hem de Avrupa'da kaydettiği gollerle Galatasaray'ın en etkili forveti olmayı başardı.

Taraftarların da sık sık eleştirdiği Mbaye Diagne, Hatayspor karşısındaki istekli görüntüsüyle övgü aldı. Olimpiyat Stadı tribünlerinde yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Diagne" diye tezahüratlar yaparak Senegalli golcüye büyük destek verdi.