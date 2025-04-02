Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de!

Galatasaray taraftarı, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için Ülker Stadyumu'na geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı.