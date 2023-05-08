Galatasaray taraftarı stada akın etti

Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Başakşehir'i sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve liderliğine devam etti. Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.

Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunuyor.