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Spor

Galatasaray taraftarı stada akın etti

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 33. hafta karşılaşmasını 47 bin 708 taraftar stadyumdan takip etti.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı stada akın etti
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Galatasaray ile Başakşehir arasında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 47 bin 708 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, Başakşehir'i sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve liderliğine devam etti. Bu sezon takımlarını iç sahada yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, turuncu-lacivertlilere karşı da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 47 bin 708 taraftar takip etti.

Başakşehir taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunuyor.

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