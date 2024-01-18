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Spor

Galatasaray taraftarı Trabzon'da olacak

Galatasaray taraftarı takımlarının Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı dev maçta tribünde olabilecek.

18 Ocak 2024 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı Trabzon'da olacak
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park'ta oynanacak olan derbi öncesi, deplasman tribünü hakkında karar alındı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada karşılaşma Galatasaray taraftarlarının gelmesine izin verileceği açıklandı ve sarı-kırmızılı taraftarların deplasman yolu açıldı.

Yapılan açıklamaya göre; misafir takım tribününde 2032 Galatasaray taraftarı izleyebilecek.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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