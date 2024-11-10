Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın sonunda sakatlanan ve sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi için takım arkadaşları ve teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere eski dostları da geçmiş olsun paylaşımları yaptı. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilen Tangocu oyuncu ise özel hayatındaki kötü günler ve sakatlığına rağmen geri dönüş çalışmalarına erkenden başladı, taraftarın yüreğine su serpti.

HÜCRE YENİLEME ÇALIŞMASI

Arjantinli futbolcu, operasyon öncesi rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Önce dizinde sakatlık kaynaklı oluşan ödemin giderilmesi gerekiyor. Icardi hücreleri yenileyebilmek adına 'soğuk oda' olarak bilinen 'kriyoterapi' tedavisine başladı. Doktorlar, dönüşünün 8 ayı bulabileceğini belirtiyor. Ancak Galatasaray cephesi, ağrı eşiği çok yüksek olan oyuncunun sezonun son bölümüne yetişeceği inancında. Çünkü geçen sezonun neredeyse tamamını iğne ile oynamıştı...

SONSUZA KADAR SENİNLEYİM

Öte yandan Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, yıldız oyuncuya attığı geçmiş olsun mesajını paylaştı. Fakat o paylaşımda Icardi'nin daha önce Wanda'ya attığı uzun mesaj dikkat çekti. Arjantinli, sorunlar yaşadığı ilişkisinde Wanda'ya karşı "Bize izin ver ve mutlu olalım! Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin ve düğünümüzde büyükannene söz verdiğim gibi... Seninle sonsuza kadar ilgileneceğim" demiş. Wanda ise Icardi'ye "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. Neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. Her şey yoluna girecek" diye yazdı.