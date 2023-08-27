Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Nicolas Dominguez için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Dominguez'in transferin son dönemine girilirken Bologna'dan ayrılabileceği belirtildi.

BOLOGNA AYRILIĞA ONAY VEREBİLİR

Arjantinli orta saha oyuncusunun adının birçok kulüple transfer söylentisine karışmasının ardından performansında düşüş yaşandığı ifade edildi. Bu nedenle Bologna'nın 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

YEDEK KALABİLİR

Dominguez'in sezonun ilk maçında Milan'a karşı performansıyla hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın, Dominguez'in transfer haberleri nedeniyle konsantre olmakta güçlük çektiğini düşündüğü ve 25 yaşındaki futbolcuyu Juventus karşılaşmasında yedek bırakabileceği öne sürüldü.

2019 yılından bu yana Bologna'da forma giyen Dominguez'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.