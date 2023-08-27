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Spor

Galatasaray taraftarına müjde! Nicolas Dominguez'den iyi haber geldi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için bir süredir yoğun mesai harcadığı Nicolas Dominguez için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Bologna, Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'in takımdan ayrılmasına artık sıcak bakıyor. İşte detaylar...

27 Ağustos 2023 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarına müjde! Nicolas Dominguez'den iyi haber geldi
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Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Nicolas Dominguez için yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Dominguez'in transferin son dönemine girilirken Bologna'dan ayrılabileceği belirtildi.

BOLOGNA AYRILIĞA ONAY VEREBİLİR

Arjantinli orta saha oyuncusunun adının birçok kulüple transfer söylentisine karışmasının ardından performansında düşüş yaşandığı ifade edildi. Bu nedenle Bologna'nın 25 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

YEDEK KALABİLİR

Dominguez'in sezonun ilk maçında Milan'a karşı performansıyla hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın, Dominguez'in transfer haberleri nedeniyle konsantre olmakta güçlük çektiğini düşündüğü ve 25 yaşındaki futbolcuyu Juventus karşılaşmasında yedek bırakabileceği öne sürüldü.

2019 yılından bu yana Bologna'da forma giyen Dominguez'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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