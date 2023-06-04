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Spor

Galatasaray taraftarına şampiyonluk hediyesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Derbide Fenerbahçe'yi 3-0'lık net bir skor ile geçerek şampiyonluğunu taçlandıran Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Yerli kuralına göre hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılıların yerli bir oyuncunun transferini bitirme noktasında olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı...

4 Haziran 2023 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarına şampiyonluk hediyesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor
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Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ MERT MÜLDÜR

Galatasaray, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılarını devam ettirebileceği bir kadro kurmaya başlarken, gündeme Cim-bom'un eski gözdesi Mert Müldür geldi,

MERT MÜLDÜR ÖNCELİKLİ TERCİH

Genç oyuncu gelecek sezon yerli kuralına uyabilecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek kalitede oynayabilecek olan bir sağ bek ararken gündeme Sassuolo'nun Türk yıldızı Mert Müldür geldi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Galatasaray, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncu için Sassuolo'ya gelecek sezon için kiralama teklifinde bulunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki genç yıldız Mert Müldür, bu sezon Sassuolo forması ile tüm kulvarlarda sadece 3 kez forma giyebildi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sunamadı.

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