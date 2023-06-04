Galatasaray taraftarına şampiyonluk hediyesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye geliyor

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da yarışabilecek bir kadro kurmak istiyor.
GALATASARAY'IN HEDEFİ MERT MÜLDÜR
Galatasaray, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılarını devam ettirebileceği bir kadro kurmaya başlarken, gündeme Cim-bom'un eski gözdesi Mert Müldür geldi,
Genç oyuncu gelecek sezon yerli kuralına uyabilecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek kalitede oynayabilecek olan bir sağ bek ararken gündeme Sassuolo'nun Türk yıldızı Mert Müldür geldi.
Galatasaray, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan genç oyuncu için Sassuolo'ya gelecek sezon için kiralama teklifinde bulunacak.
24 yaşındaki genç yıldız Mert Müldür, bu sezon Sassuolo forması ile tüm kulvarlarda sadece 3 kez forma giyebildi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı sunamadı.