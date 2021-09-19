Galatasaray taraftarından bir tepki de Ömer Bayram'a! Formasını yere attı

19 Eylül 2021 Pazar 19:40 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 19:40

Süper Lig 'de Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru elinde tutamayan ve son olarak da Alanyaspor 'a sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray 'da oyuna sonradan giren Hollandalı yıldız Ryan Babel'i Sarı-Kırmızılı taraftarlar yuhaladı.

BABELE TEPKİ



Maçın ardından Galatasaray'ın kondisyon antrenörü Scott Piri, sonradan oyuna girenleri ter idmanı için sahaya çıkarınca Babel'i taraftar yine yuhaladı.

Taraftarın yine tepki vermesinin ardından Babel de taraftara dönüp onları alkışlayarak tepkisini gösterdi.

ÖMER BAYRAM DA TEPKİ GÖRDÜ



Ömer Bayram da Galatasaray taraftarının tepkisini alan futbolculardan oldu. Alanyaspor maçında oyuna sonradan giren futbolcular rejenerasyon idmanına çıkarken Ömer'e de tepki büyüktü.

FORMASINI YERE ATTI!



Taraftarın " Formayı çıkar" diye tezahürat yapması üzerine Ömer Bayram da idmanı yarıda bırakarak formasını çıkarıp yere attı ve taraftara dönerek! Eyvallah" dedi daha sonra da sahayı terk etti.