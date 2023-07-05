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Spor

Galatasaray taraftarından Mauro Icardi çağrısı

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Kocaeli'de Hull City ile karşı karşıya geldi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarından Mauro Icardi çağrısı
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Sarı-kırmızılı tribünler ise, geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.

Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.

Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor.

Geçen yıl Galatasaray'da 26 maça çıkan Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

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