Galatasaray taraftarından Mauro Icardi çağrısı

Sarı-kırmızılı tribünler ise, geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.

Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.

Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor.

Geçen yıl Galatasaray'da 26 maça çıkan Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.