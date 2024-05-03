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Spor

Galatasaray taraftarını çıldırtan karar: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'na belirlenen bonservis bedelini düşük buldu.

Sabah3 Mayıs 2024 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarını çıldırtan karar: Kerem Aktürkoğlu
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Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine yeşil ışık yakarken inisiyatifi de oyuncunun kendisine bıraktı.

Kerem için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen yönetim, bu teklif ile gelen kulüp olursa oyuncu ile bir görüşme yapacak. Eğer Kerem Aktürkoğlu da teklifi kabul eder ve ayrılmak isterse kendisine izin verilecek.

Ancak Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'na belirlenen bonservis bedelini düşük buldu. Taraftarlar, oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir gelir bekliyor.

Euro 2024'te A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi olması beklenen Kerem, bu sezon Galatasaray'da 48 resmi maçta 15 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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