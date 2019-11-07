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Galatasaray taraftarları sol bekte Süleyman Luş'u görmek istiyor

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Süleyman Luş'un oynadığı futbol taraftarlara 'Nagatomo'yu değil onu görmek istiyoruz' yorumları yaptırdı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Real Madrid karşısında kendi kanadından gelen ataklara karşı koyamadığı gibi yenilen 4.golde de büyük bir hata yapan Nagatomo yine hayal kırıklığı yaratırken, Japon sol bekin ilerleyen yaşı ve fizik kapasitesinin yetersiz olması Fatih Terim’i yeni arayışlara itti.
 
Dün UEFA Gençlik Ligi’nde deplasmanda Real Madrid’i 4-2 yenen Galatasaray’da genç yetenek Süleyman Luş’un oynadığı futbol ve attığı gol kendisini izleyenleri hayran bırakırken, 18 yaşındaki sol bekin başarılı performansı taraftarlara “Sahada yürüyen bitmiş Nagatomo değil, mücadele eden heyecan veren Süleyman Luş’u tercih etmemiz lazım” yorumlarını yaptırdı. Puan kaybedilen her maçtan sonra gençlere forma şansı vereceğini açıklayan, fakat bunu henüz gerçekleştiremeyen Fatih Terim’e Süleyman Luş tepkisi koyan Galatasaray camiası oyuncunun bir an önce takımdaki yerini almasını isterken, tecrübeli teknik adamın da bu serzenişleri geri çevirmeyeceği bildirildi.
 
Real Madrid’e penaltıdan attığı golden sonra asker selamı veren Süleyman Luş, taraftarların kalbinde taht kurarken, oyuncunun menajerliğini üstlenen Rahman Kıçe’nin “Şans verilirse Galatasaray 10 yıl sol bek problemi yaşamaz” ifadeleri ise bir hayli dikkat çekti. 
 

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