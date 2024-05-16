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Spor

Galatasaray taraftarlarından derbiye özel koreografi

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılı taraftarlar, derbiye özel koreografi hazırlıyor.

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarlarından derbiye özel koreografi
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Şampiyonluk için geri sayıma devam eden Galatasaray'da taraftarlar, koreografi hazırlığına tüm hızıyla devam ediyor.

Gelen haberlere göre tarihe geçecek bir şölen hazırlamayı planlayan taraftar grupları, bunun için gece-gündüz demeden çalışıyor. Ayrıca şampiyonluk kutlamaları için her türlü hazırlık yapılırken, tatsız durumların da önüne geçilmeye çalışılıyor.

Önceki gün gündüz saatlerinde derbinin biletleri satışa çıkarıldı. Bin 300 TL ve 30 bin TL arasında değişkenlik gösteren biletler kısa sürede tükendi. Ayrıca karaborsanın önüne geçilmesi için de Galatasaray yönetimi jet hızıyla adım attı. Sarı kırmızılı yönetim, kombine devrinin derbide sadece kulübe yapılmasına izin verdi.

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