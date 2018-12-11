Galatasaray taraftarlarıyla Telles arasında 'üçlü'
Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, "üçlü" çektirdi.
Öte yandan, Porto'nun kadrosunda cezalı Jesus Corona, ceza sınırındaki Otavio ve Militao ile sakat olan Vincent Aboubakar yer almadı.
Fatih Terim'e sevgi gösterisi
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.
Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.
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