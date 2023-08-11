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Spor

Galatasaray tarihinin 23. Brezilyalısı, Tete oldu

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete, kulüp tarihinin 23. Brezilyalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılıların tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında da Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray tarihinin 23. Brezilyalısı, Tete oldu
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Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Galatasaray tarihinin 23. Brezilyalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda Brezilyalı olarak en son 2021/2022 sezonunda Marcao ve Gustavo Assunçao forma giymişti. Cimbom'un ilk Brezilyalı oyuncusu efsane file bekçisi ve uzun yıllar da kaleci antrenörü olarak kulübe hizmet eden Claudio Taffarel. Galatasaray formasını en fazla sırtına geçiren Brezilyalı ise 154 resmi maçla Felipe Melo oldu.

YABANCI OYUNCU DAĞILIMINDA BREZİLYALILAR BİRİNCİ SIRADA

Öte yandan, Galatasaray tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların ülkelere göre dağılımında birinci sırada 23 oyuncuyla Brezilyalılar yer aldı. Sambacıları 16 Yugoslav, 15 Rumen futbolcu izledi.

Bugüne kadar Galatasaray'da oynamış Brezilyalı futbolcular; Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Cesar Prates, Christian, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon, Mariano, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao şeklinde sıralandı.

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