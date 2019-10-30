Galatasaray, tartışılan golcüsü Radamel Falco'ya ilk ay maaşı olan 300 bin Euro'yu yatırdı
Kolombiyalı Radamel Falcao, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a geldi! 1 aydır ayağı topa değmedi, doktor ‘sakatlık yok’ dedi ancak o 300 bin euro'luk ilk maaşını aldı!
Galatasaray'ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao, oynamadan para basıyor! 3 yıllık imza atan Falcao'nun sezonluk garanti ücreti 5 milyon Euro. Kolombiyalı yıldız 29 maç sayısına ulaşırsa da 1.9 milyon Euro prim alacak.
Garanti ücretinin 2 milyon Euro'su peşin ödenen Falcao'ya aylık 300 bin Euro maaş veriliyor. Falcao'nun sahalardan uzak kaldığı Ekim ayında da hesabına 300 bin Euro yatırıldığı öğrenildi.
Bilindiği gibi Kolombiyalı yıldız oyuncu Galatasaray ile son maçına 1 Ekim'de Paris Saint Germain karşısında çıkmıştı.
(Takvim)
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