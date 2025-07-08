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Spor

Galatasaray teklif yükseltti! Victor Osimhen için 75 milyon euro

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için sınırları zorluyor. Sarı kırmızılılar yıldız golcü için Napoli'ye yaptığı teklifi 75 milyon euroya yükseltti.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 23:44 - Güncelleme:
Galatasaray teklif yükseltti! Victor Osimhen için 75 milyon euro
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Galatasaray, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için tarihi bir adım attı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için yaptığı resmi teklifi güncelledi ve toplamda 75 milyon Euro'yu bulan bir ödeme planı sundu.

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye yaptığı teklifi 75 milyon Euro seviyesine yükseltti. Ancak bu rakam, serbest kalma maddesi doğrudan tetiklenmeden önerildi. Sarı-kırmızılılar, 75 milyon Euro'luk bedeli 5 yıla yayılmış taksitler hâlinde ödemeyi teklif etti.

Karar artık Napoli'ye ait. İtalyan ekibinin bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak konusu.

OSIMHEN: "GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray cephesi, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, görüşmeleri sonuçlandırmak üzere İtalya'ya gitti. Transferde en kritik unsur ise Osimhen'in kararlılığı oldu.

Al Hilal'in 160 milyon Euro'luk astronomik teklifini reddeden yıldız golcü, Galatasaraylı yöneticilere şu sözlerle talebini iletti:

"Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor ama ben kararımı verdim."

MAAŞ PLANI HAZIR

Galatasaray, Osimhen'e yıllık 16 milyon Euro maaş teklif etti. Bu rakamın 10 milyon Euroluk kısmı sponsorluk gelirleriyle karşılanacak. Kalan kısım ise kulüp bütçesinden ödenecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

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