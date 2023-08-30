Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Norveç ekibi 2-1 ile saf dışı bırakarak adını Devler Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Angelino kaydetti. Devler Ligi'nde gruplara kalan Cimbom rotasını transfere çevirdi.

G.SARAY, TOTTENHAM'I KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

İddialı bir takım kurmak isteyen yönetim orta saha rotasyonunu genişletmek için harekete geçti. Galatasaray, Tanguy Ndombele konusunda Tottenham'ı köşeye sıkıştırdı...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

2019'da 62 milyon euro'ya aldığı Fransız orta saha oyuncusu için 2 milyon euro kiralama, 6 milyon euro da satın alma teklifi yapıldı. 26 yaşındaki ön liberonun maaşının 2.4 milyon euro'sunun karşılanabileceği de Tottenham'a iletildi.

BİRAZ DAHA ARTIRIRLARSA...

Tottenham'ın biraz daha fiyat artırılması durumunda Galatasaray'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor. Bu arada Sky Sports, Tottenham'ın transfer döneminde ne olursa olsun Ndombele'den kurtulmak istediğini iddia etti.

NDOMBELE KİMDİR?

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Tottenham, Ndombele'yi 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.