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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanarak geri dönmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında oynayacakları Olimpia Ljubljana müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu. Turu geçmek istediklerini vurgulayan Buruk, 'Rakibimize çok önem veriyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz.' dedi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanarak geri dönmek istiyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin rakipleri Olimpia Ljubljana'yı elemek olduğunu ifade eden Buruk, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz." dedi.

"TAKIMIMI HAZIR GÖRÜYORUM"

Takımın genel olarak hazır olduğunu dile getiren Okan Buruk, şunları söyledi:

"Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız."

"RASHICA'YI İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz sezon takımda yer alan Rashica'yı tekrardan kadroda görmek istediğini ifade eden Buruk, "Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süreç devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica." dedi.

MAURO ICARDI

Takıma geç katılan Mauro Icardi'nin oynayabilecek düzeyde olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Icardi bize geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

ZEMİN İÇİN AÇIKLAMA

Zemin hakkında da konuşan Okan Buruk, "Zemine birazdan bakacağız. Çok iyi olmadığını duyduk. Çok fazla maç oynanıyor burada. Çok iyi olmadığını duyduk." ifadelerini kullandı.

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