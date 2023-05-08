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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mayıslar bizim

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mayıslar bizim
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Okan Buruk'un sözleri...

"İKİYİ, ÜÇÜ ATABİLİRDİK"

"İlk yarı daha çok pozisyona girdik, rakibimiz iyi savunma yaptı. Savunma arkası toplarla gol aradı. Rakibin de iyi organizasyonları vardı. Direncimiz, isteğimiz, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Çok kritik maçtı. Geçen haftanın tam tersi şeyler yaptık. İki ve üçü de atabilirdik."

"ÇOK AZ KALDI, İNANIYORUZ"

"Oyuncularıma isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Taraftarlarıma da teşekkür ederim. Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız."

"TAKIMIN İYİLERİNDENDİ"

"Kazımcan Karataş doğru oynadı. Takımın iyilerinden biriydi. İnşallah uzun süreçte de bizim için çok büyük çözüm olur."

"AVANTAJIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ"

"Taraftara açık idmanda da söyledik, 5'te 5 ile ligi bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bu maçtaki gibi oynarsak, onlara sözümüzü tutarız. Başkan yönetim, taraftarlar çok önemli. Erden Bey sürekli bizimle. Başkanımızın manevi desteğini hep söyleyeceğim. Yeri geldiği zaman arıyor, yeri geldiği zaman Florya'ya geliyor. Birliktelik başarıyı getiriyor. Lokomotif futbol takımı. Daha transfer yapmadan şampiyonluk dedik. Daha hiçbir şey bitmedi. İyi takımlara karşı oynayacağız. Avantajımızı kullanmak istiyoruz."

"MAYISLAR BİZİM"

"Mayıslar bizim, inşallah en kısa sürede şampiyonluğa ulaşacağız."

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