Galatasaray teknik heyeti ve futbolcularından ortak paylaşım
Galatasaray'da tüm takım, sosyal medya hesaplarından 'Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok' paylaşımında bulundu.
Galatasaray'da takımın tüm futbolcuları, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaptı.
Disiplin sevklerinin açıklanmasının hemen ardından Galatasaray'da tüm futbolcular ''Teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok'' paylaşımında bulundu.
TWITTER'DA İLK SIRAYA OTURDU
Futbolcuların paylaşımının ardından Twitter'da ''Kenetlen, başka Galatasaray yok'' etiketi, Türkiye gündeminin ilk sırasına taşındı.
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