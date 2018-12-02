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Galatasaray teknik heyeti ve oyuncular Beşiktaş derbisi öncesi röportajlara katılmadı

Galatasaray'da teknik heyetten ve oyunculardan hiçbir isim, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan flaş röportajlarda yer almadı.

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Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ve sonrasında verilen cezalar nedeniyle tepkili olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde de yayıncı kuruluş için protesto amaçlı bir hamle yaptı.
 
Fatih Terim'in cezası nedenişyle tribünde olduğu maçta Galatasaray'da teknik heyetten ve oyunculardan hiçbiri, karşılaşma öncesinde yapılan flaş röportajlara çıkmadı.
 
Beşiktaş'ta ise teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte oyunculardan Utku Yuvakuran flaş röportaja gelerek demeç verdi.

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