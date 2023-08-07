Adı bir süredir Fenerbahçe'ye anılan ve sarı lacivertli kulübün transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a getirdiği Tete ve menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler bir araya geldi.

F.BAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, Tete ile yaptıkları görüşmenin ardından şartların kendileri için uygun olmadığına kanaat getirildiği ve transferden vazgeçildiği yönünde resmi bir açıklama yayınlamıştı.

İşte Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama:

"Bilgilendirme

Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

G.SARAY TETE VE MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmeden kısa süre sonra Galatasaraylı yöneticiler, Tete ve menajeriyle bir araya geldi.

Türkiye'de tatil yapan Tete ve menajeri ile görüşen Galatasaray mali konuda yıldız isimle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, hukuksal durumunu araştırdığı futbolcuyla bir sorun çıkmaması halinde imza attıracak.

MAAŞI BELLİ OLDU

Tete'nin Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Tete'nin maaşının yıllık 2.5 milyon euro olacağı aktarılırken oyuncuya verilecek imza parasının ise 8 milyon euro olacağı ifade edildi.

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.

Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.