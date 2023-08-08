İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0229
  • EURO
    29,6495
  • ALTIN
    1678.63
  • BIST100
    7429.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Tete transferini bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor
Spor

Galatasaray, Tete transferini bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor

Transferin flaş takımlarından Galatasaray, Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Tete, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. İşte detaylar...

8 Ağustos 2023 Salı 13:34 - Güncelleme:
Galatasaray, Tete transferini bitirdi! 4 yıllık imzayı atıyor
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir transferde daha sona yaklaştı: Tete.

Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshinde hukuki bir risk görülmedi.

Brezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.