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Spor

Galatasaray, TFF'ye bildirdi! Patrick van Aanholt PSV'ye gitti

Galatasaray'da gözden çıkarılan Patrick van Aanholt'un PSV Eindhoven'e transferini TFF'ye bildirdi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Galatasaray, TFF'ye bildirdi! Patrick van Aanholt PSV'ye gitti
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı netleşti. Hollandalı sol bek, PSV Eindhoven'e gitti.

Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'den gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmeyi kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından PSV Eindhoven ile anlaştı.

Galatasaray Kulübü, Patrick van Aanholt'un kiralık olarak PSV'ye gittiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Aanholt, 2 asist yaptı.

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