Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki merkezine gitti.

Son dönemdeki VAR kullanımı için resmi siteden de açıklama yapan Galatasaray'da iki idarecinin, TFF Başkanı Büyükekşi ile bu konuyu masaya yatırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yapmış ve maçta yaşanan hakem hataları hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması:

Galatasaray'dan çok sert VAR açıklaması! "Utanç vesikası!"