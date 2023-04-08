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Spor

Galatasaray TFF'ye gidiyor! Sarı-kırmızılılarda bardak taştı

Galatasaray'da yönetim hakem kararları için TFF'ye gidecek. Lale Orta'nın istifasını isteyecek olan sarı-kırmızılılar, son maçlardaki kararların izahını isteyecek.

Sabah8 Nisan 2023 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Galatasaray TFF'ye gidiyor! Sarı-kırmızılılarda bardak taştı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray'ın sabrı taştı... Sarı-kırmızılılar, hakem kararları nedeniyle son haftalarda birçok pozisyonda mağdur olduğunu düşünüyor.

Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarındaki kırmızı kartların ardından Başakşehir karşısında da penaltıları es geçilen Galatasaray'da, yönetim yine harekete geçme kararı aldı.

Daha önce yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza alan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

LALE ORTA İSTİFA ETSİN!

Başakşehir karşısındaki maçın ardından Okan Buruk'la uzun süren bir toplantı yapan Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, TFF'den pozisyonların izahını isteyecek.

Özellikle konu Galatasaray olunca VAR'a gidilmediğini düşünen sarı-kırmızılılar, pozisyonların sunumunu barkovizyonla yapacak. Ayrıca uzun süredir tartışılan MHK Başkanı Lale Orta meselesi bir kez daha gündeme gelecek.

Yönetimin Mehmet Büyükekşi'yle yapacağı toplantıda, Lale Orta'nın istifa etmesi talebini yineleyeceği öğrenildi. Taraftarlar da sosyal medyada yönetime bu konuda tam destek veriyor.

YÖNETİMİNİN SORGULAYACAĞI POZİSYONLAR

Kupadaki Başakşehir maçında 2 penaltı es geçildi.

Ligde son 3 maçta kırmızı kartlarda VAR'a gidilmedi.

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