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Spor

Galatasaray, TFF'ye rağmen tam kapasite oynayacak

Galatasaray, TFF'nin reddetmesine rağmen Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını duyurdu.

3 Kasım 2021 Çarşamba 19:22 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 19:22
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddedilmişti. Sarı kırmızılılar ise Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü"

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