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Spor

Galatasaray TFF'ye rapor sunacak! ''Yabancı sayılmasınlar''

Galatasaray, Karabağ ile oynanan hazırlık maçı sonrasında mücadeleye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Türki cumhuriyetlerde top koşturan oyuncuların yabancı sayılmaması için TFF'ye başvuruda bulunacağı iddia edildi.

28 Mart 2023 Salı 14:39 - Güncelleme:
Galatasaray TFF'ye rapor sunacak! ''Yabancı sayılmasınlar''
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Karabağ ile Azerbaycan'da afetzedelere yardım kampanyası çatısı altında hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray, mücadeleye yoğun ilginin ardından Federasyon'a öneride bulunmak için hazırlık yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak.

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray, Türki Cumhuriyetlerde top koşturan futbolcuların, Süper Lig'de yabancı kontenjanında sayılmaması için bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA VE PORTEKİZ'İ ÖRNEK GÖSTERECEK

Brezilya ve Portekiz arasında özel anlaşmaya göre her iki ülke vatandaşlarının, iki ülke arasında vize almasına gerek duymadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine olanak sağlıyor. Bu anlaşma futbolcular da etkiliyor.Brezilyalı futbolcular, Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor.

Bu sebeple Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye bu öneride bulunurken Brezilya - Portekiz örneğini raporlarına ekleyecek.

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