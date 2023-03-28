Galatasaray TFF'ye rapor sunacak! ''Yabancı sayılmasınlar''

Karabağ ile Azerbaycan'da afetzedelere yardım kampanyası çatısı altında hazırlık maçı düzenleyen Galatasaray, mücadeleye yoğun ilginin ardından Federasyon'a öneride bulunmak için hazırlık yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin kapısını çalarak Türki cumhuriyetlere dair bir öneride bulunacak.

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray, Türki Cumhuriyetlerde top koşturan futbolcuların, Süper Lig'de yabancı kontenjanında sayılmaması için bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA VE PORTEKİZ'İ ÖRNEK GÖSTERECEK

Brezilya ve Portekiz arasında özel anlaşmaya göre her iki ülke vatandaşlarının, iki ülke arasında vize almasına gerek duymadan serbestçe hareket edip, herhangi bir çalışma iznine ihtiyaç duymadan çalışabilmelerine olanak sağlıyor. Bu anlaşma futbolcular da etkiliyor.Brezilyalı futbolcular, Portekiz'de yabancı statüde sayılmıyor.

Bu sebeple Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye bu öneride bulunurken Brezilya - Portekiz örneğini raporlarına ekleyecek.