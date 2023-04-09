İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, TFF'ye sunum yapacak

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, PFDK sevkleri ile ilgili TFF'ye bir sunum yapacak.

AA9 Nisan 2023 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray, TFF'ye sunum yapacak
ABONE OL

Galatasaray sezon başından bu yana yapılan sevklerin nedenlerini sorguluyor. Son olarak Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi tepki topladı.

Sarı-kırmızılar son dönemde artan hakem hataları ile beraber sevkler konusunu da masaya yatırdı. Başkan Dursun Özbek ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve hukuktan sorumlu yönetici Can Natan'ın Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü TFF yönetimi ile yapacağı zirvede sarı-kırmızılı kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sevklerin keyfiyet üzerine yapıldığını düşündüğü öğrenildi.

Diğer taraftan yine Icardi için yapılan son sevkin hangi maddeye göre yapıldığının da bir muamma olduğu ifade edildi. Icardi için savunma hazırlayan sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının ceza olması durumunda bunun kupada mi yoksa ligde mi geçerli olacağı konusundaki belirsizliğe de dikkat çektikleri belirtildi. Kulüp yetkilileri herhangi bir ceza beklemediklerini ama olası bir cezanın da lig yerine kupa maçlarında çekilmesi görüşünü dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.