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Spor

Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Tottenham karşılaşmasının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Antrenmanda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel çalışma yaptı.

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