İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3426
  • EURO
    37,5021
  • ALTIN
    3020.57
  • BIST100
    8618.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Tottenham maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Tottenham maçına hazırlanıyor

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 16:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Tottenham maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlığı geçen yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda takımla çalıştı.

Ismail Jakobs ise salon ve sahada atletik performans uzmanları eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.