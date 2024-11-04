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Spor

Galatasaray, Tottenham mesaisinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
Galatasaray, Tottenham mesaisinde
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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