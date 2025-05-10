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Spor

Galatasaray, Trabzon'da galibiyet peşinde! Aslan'da hedef 5. yıldız

Süper Lig'de lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik virajda Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Bu sezon dış sahada en başarılı takım olan sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak üst üste 7. galibiyetini almak istiyor.

Akşam10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Trabzon'da galibiyet peşinde! Aslan'da hedef 5. yıldız
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda son düzlüğe büyük bir avantajla giren Sarı-Kırmızılılar, dev maçtan galibiyetle ayrılarak emin adımlarla 5. yıldıza gitmek istiyor. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 41 puanla bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Aslan ligde dış sahada son olarak Eyüpspor'a rakip oldu ve 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti.

Bu sezon Süper Lig'de en son Beşiktaş'a Dolmabahçe'de kaybeden Galatasaray daha sonraki 6 müsabakayı da kazandı. Sarıkırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti. Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 4 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 36. haftada İstanbul'daki Kayserispor maçında cezalı olacak.

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