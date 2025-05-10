Süper Lig'de Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda son düzlüğe büyük bir avantajla giren Sarı-Kırmızılılar, dev maçtan galibiyetle ayrılarak emin adımlarla 5. yıldıza gitmek istiyor. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 41 puanla bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Aslan ligde dış sahada son olarak Eyüpspor'a rakip oldu ve 5-1'lik skorla rakibini mağlup etti.