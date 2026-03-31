31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında sakatlanan Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

IHA31 Mart 2026 Salı 21:13
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

