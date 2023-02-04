Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 51 puanla zirvede yer aldı.