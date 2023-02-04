İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 21 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 51 puanla zirvede yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.