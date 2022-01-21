Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yarın
13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan