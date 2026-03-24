Spor

Galatasaray, Trabzonspor mesaisinde

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı. Okan Buruk yönetimindeki idman, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

AA24 Mart 2026 Salı 22:06
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada ısınmayla başlayan antrenman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, topa sahip olma idmanının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 12.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

