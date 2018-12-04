Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a PFDK şoku Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Kayserispor eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Hüseyin Çimşir de PFDK'ya sevk edildi.