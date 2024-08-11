Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'dan teklif alan ancak Leeds'e kiralık giden Weston McKennie, bu kez Parçalı formayı giyebilir. İtalyan basınındaki habere göre Sarı kırmızılılar, Young Boys'u geçip Şampiyonlar Ligi'nde grupları kalmayı başarırsa 25 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katacak.

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 6 numara oyuncusu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Birçok bölgede oynayabilen oyuncuları tercih eden teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde hayli istekli olduğu aktarıldı. Juve, 2021 yılında 22 milyon euroya Schalke'den aldığı McKennie'yi kontratının bitimine 1 yıl kala satmayı düşünüyor...

ZAHA YENİDEN ADA'YA



Aslan ile gönül bağını koparan Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Premier Lig ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmeler de sonuçlanmak üzere. Zaha'nın maaşının bir kısmını G.Saray karşılayacak. Leicester da kiralama bedeli ödeyerek, Aslan'ın limitini açacak.