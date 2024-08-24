Galatasaray transferde bir adım önde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bek bölgesi için Newcastle United'dan Kieran Trippier'i İstanbul'a getirebilir. İngiliz basınındaki haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Atalanta ile birlikte 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferinde favori takım konumunda bulunuyor. Bu iki kulüp arasında devam eden yarışta kazanan Cim-Bom olabilir. Sol ve sağ bek oynayabilen Trippier, teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatabilir. Oyuncu ile Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği bildirildi.

BEKLENTİ 12 MİLYON €

Newcastle United, oyuncusu için en az 12 milyon euro bonservis teklifi bekliyor. Ada takımında teknik direktör Eddie Howe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Trippier'in ayrılabileceğini belirtmişti. 46'lık çalıştırıcı, "Onu, kadronun ileriye dönük bir parçası olarak görüyorum ama kulübü etkileyen finansal fairplay durumunda olduğumuz sürece her zaman herkes ayrılabilir" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz oyuncu, ligin ilk haftasındaki Southampton maçında süre almadı. U21 takımı ile Sunderland karşısında forma giydi.