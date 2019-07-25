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Galatasaray transferde hız kesmiyor

Michael Seri transferiyle büyük sükse yapan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncunun partneri olarak ise Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred’i düşünüyor.

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ROTA YENİDEN İNGİLTERE
 
Kadrosuna şu ana kadar 7 oyuncu dahil eden Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirmek için çabalıyor. Jean Michael Seri transferiyle Avrupa’yı şaşkına çeviren Cim Bom, daha büyük bombayı patlatmak için harekete geçti… Rota yeniden İngiltere… Bu kez hedefteki isim ise, Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Fred…
 
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
 
SARI-KIRMIZILILAR, Sambacı için Kırmızı Şeytanlarla masaya oturdu. 26 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, 2 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Ancak, İngiliz ekibi bu öneriyi kabul etmedi. Fatih Terim’in listesinde ilk sırada yer alan Fred’e Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek isteyen Galatasaraylı yetkililer, görüşmelerini sürdürüyor. Kiralama ücretini arttıran Aslan, Şeytanların inadını kırmaya çok yaklaştı.
 
DEVLER LİGİ KOZUNU OYNADI
 
İKİ kulüp arasında yapılan bu görüşmeleri İngiliz basını da doğruladı… Talksport’un haberine göre Galatasaray, Fred’i Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etti. Oyuncunun ‘okey’ demesinin ardından ManU’nun da transfere onay vereceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten 59 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’le sorun yaşıyor.
 
Güneş

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