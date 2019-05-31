Galatasaray transferde devreye girdi ama Fenerbahçe, Muriqi transferini bitiriyor
FENERBAHÇE, Vedat Muriqi’yi de bitirdi.
FENERBAHÇE, Vedat Muriqi’yi de bitirdi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “24-25 yaşında yetenekli bir çocuk, önünü tıkamak olmaz. Önemli isteyenler oldu, Vedat gitti. İyi yerlerde göreceğiz Vedat’ı” dedi. 25 yaşındaki Kosovalı forvetle 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
(Akşam)
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