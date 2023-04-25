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Spor

Galatasaray transferde hız kesmiyor! PSG'den bir yıldız daha

Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Sarı-kırmızılı ekip şimdide PSG'nin yıldız oyuncusu Leandro Parades'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

25 Nisan 2023 Salı 18:31 - Güncelleme:
Galatasaray transferde hız kesmiyor! PSG'den bir yıldız daha
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Ligde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

Radio France'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Parades'in transfer edilmesini istedi.

Gelecek sezon da Galatasaray'da devam etmesi yüksek ihtimal olan Icardi'nin 28 yaşındaki Parades ile Galatasaray'da yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.

PSG'den Juventus'a kiralanan yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden Fransız ekibine dönecek.

Başarılı oyuncunun piyasa değeri 12 miliyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha ile İspanyol ekiplerinin de ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Başarılı oyuncu, İtalyan deviyle bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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