İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray transferde iddialı! Lookman sadece adaylardan biri
Spor

Galatasaray transferde iddialı! Lookman sadece adaylardan biri

İtalyan basını, Galatasaray'ın ocak ayında transfer pazarına damga vurmak için hazırlık yaptığını ve en az bir büyük yıldızı kadroya katmayı hedeflediğini duyurdu. Lookman'ın listede yer aldığı, ancak sarı-kırmızılıların transfer planlarının Nijeryalı oyuncu ile sınırlı olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Galatasaray transferde iddialı! Lookman sadece adaylardan biri
ABONE OL

Atalanta'da sorunlar yaşayan Ademola Lookman, Galatasaray ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olma ihtimali bulunsa da Fabrizio Romano yeni bir iddia ortaya attı.

İtalyan gazetecinin haberine göre Galatasaray sadece Lookman ile ilgilenmiyor. Sarı kırmızılılar, devre arasında büyük hedeflere odaklandığı ve bombalar patlatmak istediği iddia edildi.

Youtube hesabında açıklama yapan Romano, "Galatasaray ile Lookman arasında, ya da Galatasaray ile Atalanta arasında ocak için tamamlanmış bir anlaşma bulunmuyor. Ancak Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. Lookman yaz döneminin son günlerinde Galatasaray'ın hedeflerinden biriydi. Galatasaray onun üzerinde düşünüyor. Tek hedef değil ama Galatasaray ocakta en az bir büyük transfer yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Romano sözlerini, "Bu nedenle dikkat edin; çünkü Galatasaray ocak ayında güçlü şekilde transfer pazarına girecek. Lookman listelerinde olan bir isim fakat şu anda başlamış bir pazarlık yok, anlaşma yok, ilerleme yok. Tekrar ediyorum, Lookman tek hedef değil. Galatasaray, kendi tarzıyla pazarda fırsat arıyor." ifadeleriyle tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.