Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenen ardından Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Dev derbide 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başlamış durumda.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, genç futbolcuyla anlaşma sağladı.

İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Alman ekibi Freiburg takımında forma giyen Berkay Yılmaz'ı transfer edecek. Devre arası transfer döneminde anlaşmaya varılan futbolcunun transferinin Mayıs veya Haziran ayında bitirilmesi isteniyor.

Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında anlaşmaya varılan Berkay Yılmaz, Galatasaray'ı bekliyor.

SOL BEK TERCİHİ

Galatasaray, sol bek mevkisinde Derrick Köhn - Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi.

BU SEZON KARİYERİ

Piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı.