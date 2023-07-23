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Spor

Galatasaray transferde şahlandı! Yıldız isim Şampiyonlar Ligi için geliyor

Galatasaray, orta saha transferi için, Giovani Lo Celso ile ilgileniyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Giovani Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor.

Star Gazetesi23 Temmuz 2023 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Galatasaray transferde şahlandı! Yıldız isim Şampiyonlar Ligi için geliyor
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Galatasaray Tottenham'ın yıldız oyuncusu Giovanni Lo Celso ile ilgileniyor. Giovanni Lo Celso'nun Galatasaray'a gelmesinde takımın Şampiyonlar Ligi'nde de bulunacak olmasının etkili olduğu öğrenildi.

GIOVANNI LO CELSO'NUN TOTTENHAM İLE 2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Yıldız oyuncu Giovanni Lo Celso'nun sözleşmesini elinde bulunduran kulüp olan Tottenham ile 2025 senesine kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY ISRARCI

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ete k isteyen ve bunun için kollarını sıvayan sarı-kırmızılılar, bu sebeple Giovanni Lo Celso transferi ile yakından ilgileniyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekili Erden Timur da bu transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

LO CELSO KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lo Celso, 44 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 2 gole imza attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Arjantinli, 6,8 ve 10 numara oynayabiliyor. Kariyerinde 287 maça çıkan Tangocu 36 gol atarken 38 de asist yapmayı başardı.

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